Суд арестовал на два месяца водителя BMW, который сбил автоинспектора в Казани

Московский суд Казани арестовал на два месяца 18-летнего уроженца Узбекистана Хумоюн-Мирзо Саиджонова. В минувшие выходные молодой человек попытался скрыться от инспекторов ДПС.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Карла Маркса и Пушкина. Полицейские отправились за ним в погоню, во время которой водитель несколько раз грубо нарушил правила движения и сбил инспектора ДПС, после чего скрылся.

Фото: © Алина Файзрахманова

Однако уже вскоре его задержали и составили на него 21 протокол о различных нарушениях ПДД, среди которых: езда без прав, выезд на полосу встречного движения и запрещающий сигнал светофора и многое другое.

Сегодня следствие просило суд отправить Саиджонова под стражу. Прокуратура поддержала ходатайство.

Обвиняемый против требования следствия возражал.

«Я хочу уехать к себе домой», — заявил молодой человек, уточнив, что хочет вернуться в Узбекистан.

Согласно показаниям Саиджонова, которые зачитал судья, молодой человек полностью признал вину и раскаялся в содеянном. В разговоре с журналистами обвиняемый заявил, что он якобы не видел сотрудников ДПС и не заметил, что сбил инспектора. По его словам, о случившемся он узнал уже из социальных сетей и сам приехал в полицию.

Стоит отметить, что молодой человек ранее уже был лишен прав, а кроме того нарушил режим проживания в России.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что полицейские задержали водителя BMW, который сбил инспектора ДПС.