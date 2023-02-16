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Суд арестовал внебрачного сына Жириновского на 15 суток за стычку с полицейским
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Тверской суд в Москве на 15 суток арестовал Олега Эйдельштейна за стычку с сотрудником полиции, сообщает РИА Новости.
Мужчину обвиняют в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти.
По данным агентства, ему назначили административный арест на срок 15 суток.
Отмечается, что по составленному протоколу о мелком хулиганстве это максимальное наказание.
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