Суд арестовал внебрачного сына Жириновского на 15 суток за стычку с полицейским

Тверской суд в Москве на 15 суток арестовал Олега Эйдельштейна за стычку с сотрудником полиции, сообщает РИА Новости.

Мужчину обвиняют в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти.

По данным агентства, ему назначили административный арест на срок 15 суток.

Отмечается, что по составленному протоколу о мелком хулиганстве это максимальное наказание.