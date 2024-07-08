Суд арестовал троих обвиняемых в изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ»

Останкинский районный суд Москвы арестовал троих обвиняемых в изнасиловании. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Заместитель генерального директора «Газпром-медиа холдинг» Тина Канделаки рассказала в телеграм-канале, что нападение было совершено в отношении журналистки канала «Матч ТВ».

«В Москве задержали трех нелюдей, которые напали на журналистку “Матч ТВ”», – указала она в своем сообщении.

По данным столичного СК, ночью 6 июля трое пьяных мужчин, применяя насилие, напали на незнакомую девушку. Двое обвиняемых совершили в отношении нее изнасилование, третий фигурант наблюдал за окружающей обстановкой, обеспечивая безопасность.

Один из фигурантов пытался скрыться от правоохранителей, но его попытка была пресечена по дороге в аэропорт. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».