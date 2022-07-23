Суд арестовал топ-менеджера Казанского вертолетного завода по делу о мошенничестве

Елена Саляхова

Только что Вахитовский районный суд Казани арестовал второго фигуранта дела о мошенничестве – топ-менеджера Казанского вертолетного завода Ильдара Мустафина. Выяснилось, что он действовал в связке с замглавы Приволжского управления Ростехнадзора Александром Игоновым.

Именно Мустафин, как считает следствие, является руководителем подконтрольной Игонову фирмы «Спекторстрой», через которую были обналичины и похищены более пяти млн рублей.

Мустафину было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Сегодня следствие обратилось в суд с ходатайством отправить его в СИЗО.

Свою вину топ-менеджер КВЗ не признал и настаивал, что никакого отношения к фирме не имеет.



Фото: © Елена Саляхова

«В материалах дела нет никаких доказательств того, что мой доверитель может скрыться. Кроме того, нет никаких оснований полагать, что именно Мустафин является директором фирмы "Спекторстрой". И откуда взялась сумма пять млн рублей? Как следствие установило, что эти деньги были якобы похищены? Нет никаких доказательств того, что эта сумма была похищена», – возмущался адвокат Мустафина.

Выслушав доводы сторон, суд принял решение отправить обвиняемого на два месяца в СИЗО, где он проведет до 21 сентября.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Вахитовский районный суд Казани арестовал замглавы Приволжского управления Ростехнадзора Александра Игонова.

Уголовное дело в отношении главного инспектора Ростехнадзора и топ-менеджера КВЗи его сообщника было возбуждено 21 июля в Главном следственном управлении МВД Татарстана.



Фото: © Елена Саляхова

По версии следствия, Игонов вместе с Мустафиным навязали фирме ООО «Группа Энергострой» заключение невыгодного договора с компанией «Спекторстрой». Сумма контракта составила более пяти млн рублей.

Следствие уверено, что после того как деньги были переведены на счет «Спекторстрой», они были похищены.