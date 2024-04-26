Суд арестовал сотрудника ДПС по делу о взятке от убийц жителя Люблино

Московский Басманный суд вынес решение об аресте инспектора дорожно-патрульной службы, который принял взятку в размере 30 тысяч рублей. Это позволило одному из подозреваемых в убийстве Кирилла Ковалева, произошедшем на почве конфликта из-за парковки, избежать задержания.

Согласно сообщению ТАСС, суд определил меру пресечения для Дмитрия Бовтунова, занимающего должность в ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО Москвы, в виде заключения под стражу до 18 июня.

По версии следователей, в процессе службы Бовтунов остановил машину, за рулем которой находился один из обвиняемых в убийстве, который, не имея при себе водительских прав, предложил инспектору взятку для того, чтобы уйти от преследования, и инспектор принял предложение.