Суд арестовал сопредседателя движения «Голос»* Григория Мельконьянца

Басманный суд Москвы арестовал сопредседателя движения «Голос»* Григория Мельконьянца, сообщает РИА Новости.

Как указано в сообщении, Мельконьянцу предъявлено обвинение по статье об организации работы нежелательной в России неправительственной организации по факту взаимодействия движения с Европейской комиссией по наблюдению за выборами.

Григорий Мельконьянц будет заключен под стражу до 17 октября.

Отмечается, движение публиковало непроверенную и часто фейковую информацию о якобы нарушениях прав граждан на выборах в РФ.

*Организация, выполняющая функции иностранного агента.