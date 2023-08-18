news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 18 августа 2023 17:25

Суд арестовал сопредседателя движения «Голос»* Григория Мельконьянца

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Басманный суд Москвы арестовал сопредседателя движения «Голос»* Григория Мельконьянца, сообщает РИА Новости.

Как указано в сообщении, Мельконьянцу предъявлено обвинение по статье об организации работы нежелательной в России неправительственной организации по факту взаимодействия движения с Европейской комиссией по наблюдению за выборами.

Григорий Мельконьянц будет заключен под стражу до 17 октября.

Отмечается, движение публиковало непроверенную и часто фейковую информацию о якобы нарушениях прав граждан на выборах в РФ.

*Организация, выполняющая функции иностранного агента.

#суд
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное