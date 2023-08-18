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Суд арестовал сопредседателя движения «Голос»* Григория Мельконьянца
Басманный суд Москвы арестовал сопредседателя движения «Голос»* Григория Мельконьянца, сообщает РИА Новости.
Как указано в сообщении, Мельконьянцу предъявлено обвинение по статье об организации работы нежелательной в России неправительственной организации по факту взаимодействия движения с Европейской комиссией по наблюдению за выборами.
Григорий Мельконьянц будет заключен под стражу до 17 октября.
Отмечается, движение публиковало непроверенную и часто фейковую информацию о якобы нарушениях прав граждан на выборах в РФ.
*Организация, выполняющая функции иностранного агента.
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