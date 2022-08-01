Суд арестовал пристава районного отдела УФССП по РТ по делу о взятке

Советский районный суд Казани арестовал судебного пристава-дознавателя районного отдела УФССП по РТ Михаила Вьюгина.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Как стало известно в суде, действовал Вьюгин в связке со своим приятелем – бизнесменом Виталием Сорокиным. Обоих обвиняют в посредничестве во взятке в 400 тысяч рублей. Якобы за эти деньги они должны были помочь некой Ефимовой возобновить дело о мошенничестве, где она признана потерпевшей.

В руки оперативников оба попались 28 июля. Их задержали во время передачи денег и отправили в изолятор.

Сорокина отправили в СИЗО в минувшие выходные. Арестовывать Вьюгина суд не стал из-за недостаточности улик. Сегодня процесс по избранию меры пресечения возобновился – следствие настояло на том, чтобы отправить главного фигуранта дела в СИЗО.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Причастность подтверждается показаниями свидетелей. Расследование находится на начальном этапе. Ходатайство следствия законно, поэтому его нужно удовлетворить», – обратился к суду прокурор.

Адвокат Вьюгина заявил, что все обвинение строится на предположениях. Более того, он считает, что его подзащитный сам стал жертвой обмана. Никаких денег, настаивает защита, Вьюгин не брал.

«Если человек не делал этого, как его можно обвинять в чем-то? Я прошу объективно подойти к делу. В чем его вина? В том, что он из жалости хотел помочь и его оговорили?», – возмущался адвокат Вьюгина.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Выслушав доводы сторон, суд принял решение арестовать Михаила Вьюгина. Он отправится в СИЗО на два месяца, до 28 сентября.