Суд арестовал подозреваемого в убийстве женщины-таксиста в Коркино

Суд на два месяца арестовал подростка, которого подозревают в убийстве женщины в Коркино.

Как сообщает РИА «Новости», его заключили под стражу до 24 декабря 2024 года.

Напомним, что 17-летний житель города Коркино задержан по подозрению в убийстве 40-летней женщины-таксиста.