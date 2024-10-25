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Происшествия 25 октября 2024 16:18

Суд арестовал подозреваемого в убийстве женщины-таксиста в Коркино

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Суд на два месяца арестовал подростка, которого подозревают в убийстве женщины в Коркино.

Как сообщает РИА «Новости», его заключили под стражу до 24 декабря 2024 года.

Напомним, что 17-летний житель города Коркино задержан по подозрению в убийстве 40-летней женщины-таксиста.

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