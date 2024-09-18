Суд арестовал пентхаус жены главы завода по созданию вакцин от COVID-19

Замоскворецкий суд Москвы принял решение арестовать элитную недвижимость, принадлежащую супруге Евгения Маковского, который ранее возглавлял предприятие по производству вакцин от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Под арест попали два объекта недвижимости в престижном жилом комплексе района Фили, расположенного в западной части Москвы. По данным агентства, одна из квартир, так называемый пентхаус площадью 168,70 квадратных метров, расположена на верхнем 41-м этаже здания. Эксперты оценивают стоимость подобных апартаментов без отделки не менее чем в 80 миллионов рублей. Вторая арестованная квартира, находящаяся в том же доме, имеет более скромные размеры – 61 «квадрат», но также весьма ценна - ее стоимость оценивается примерно в 40 миллионов рублей.

Сам Евгений Маковский с декабря прошлого года содержится под стражей. Следствие утверждает, что, будучи исполняющим обязанности директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток, он пытался получить взятку в размере 20 миллионов рублей. По версии обвинения, эти деньги Маковский требовал от Сергея Иссерса, генерального директора компании «Русбиофарм», за продление контракта на поставку вакцины «Конвасэл», предназначенной для борьбы с коронавирусной инфекцией.