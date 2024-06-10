Основатель рок-группы «Пасека» арестован по обвинению в убийстве

Измайловский суд Москвы заключил под стражу до 8 августа 44-летнего музыканта и композитора Романа Медведкина. Он обвиняется в убийстве одного человека и покушении на убийство другого, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на Сиреневом бульваре. Медведкин нанес ножевые ранения двум ранее незнакомым ему мужчинам, один из которых скончался от множественных ранений в жизненно важные органы.

Одним из потерпевших является глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Как сообщили в суде, Медведкин свою вину не признает.