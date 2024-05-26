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Происшествия 26 мая 2024 09:57

Суд арестовал москвича, который призывал к терроризму в соцсети «ВКонтакте»

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Перовский районный суд Москвы отправил местного жителя в СИЗО почти на два месяца за призывы в социальных сетях к террористической деятельности на территории Москвы, сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Обвиняемый со своего аккаунта "ВКонтакте" в новостной группе "Nº - Новости Дня" разместил для неограниченного круга лиц призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Москвы», – указывается в сообщении.

Обвиняемый заключён под стражу на один месяц и 28 суток, до 22 июля, уточнили в телеграм-канале.

#терроризм #суд #Москва
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