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Суд арестовал москвича, который призывал к терроризму в соцсети «ВКонтакте»
Перовский районный суд Москвы отправил местного жителя в СИЗО почти на два месяца за призывы в социальных сетях к террористической деятельности на территории Москвы, сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.
«Обвиняемый со своего аккаунта "ВКонтакте" в новостной группе "Nº - Новости Дня" разместил для неограниченного круга лиц призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Москвы», – указывается в сообщении.
Обвиняемый заключён под стражу на один месяц и 28 суток, до 22 июля, уточнили в телеграм-канале.
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