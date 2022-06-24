Суд арестовал казанца, едва не зарезавшего свою возлюбленную в магазине

Приволжский районный суд Казани избрал меру пресечения 41-летнему Рамилю Хайруллину, который едва не зарезал свою возлюбленную в продуктовом магазине.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Все произошло на улице Дубравной 21 июня. Хайруллин зашел в продуктовый магазин, где работает его возлюбленная и напал на нее. Он несколько раз ударил женщину ножом. Ее быстро доставили в больницу и прооперировали, она осталась жива.

Следствие выступило с ходатайством заключить обвиняемого под стражу: есть все основания полагать, что Хайруллин может скрыться от следствия и суда.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Сам Хайруллин просил суд оставить его под домашним арестом. Он рассказал, что убивать никого не собирался, скрываться тоже.

«Я что, больной? Все вышло неожиданно. Три недели она мне трепала нервы, сказала, что у нее другой мужчина!» – высказался Хайруллин.

Суд поддержал ходатайство следствия и отправил Хайруллина в СИЗО на два месяца, до 21 августа.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на казанца, который пытался зарезать свою возлюбленную в продуктовом магазине, возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Мужчина был несколько раз судим за побои.