Суд арестовал известного в криминальных кругах Казани Вадима Липского

Елена Саляхова

Советский районный суд Казани избрал меру пресечения Вадиму Липскому – его имя широко известно в криминальных кругах столицы Татарстана. Ему вменяют похищение некого Куканова и вымогательство 350 тысяч рублей.

Еще до начала процесса Липский свою причастность к преступлению отрицал. Более того, он заявил, что никакого отношения к криминальному миру не имеет – все это выдумки СМИ.

Фото: © Елена Саляхова

Задержали Вадима Липского 16 августа. Вместе с ним в руки оперативников попались еще трое – Айдар Лутфуллин, Рубен Амирянов и Алексей Лобетов. Всех подозревают в похищении человека и в вымогательстве.

Решение об избрании меры пресечения Липскому суд принял за считанные минуты. Итог – задержанного отправили в СИЗО до 1 октября.