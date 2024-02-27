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Суд арестовал имущество и счета жены иноагента Акунина* на 6 млн рублей
Басманный суд Москвы наложил арест на счета и имущество жены писателя Бориса Акунина*, сообщает ТАСС.
Арест на счета и имущество Эрики Чхартишвили наложен на общую сумму порядка 6 млн рублей до 14 июня.
По данным агентства, следствие полагает, что арестованные счета и имущество используются для обеспечения проживания Акунина* в Великобритании.
Напомним, что Акунин* был заочно арестован судом Москвы и объявлен в международный розыск. За оправдание терроризма писателю грозит срок до 7 лет лишения свободы, а за распространение ложной информации о ВС РФ – до 10 лет.
*признан иноагентом и внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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