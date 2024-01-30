Главу отдела инспекции Госстройнадзора РТ отправили под домашний арест на 2 месяца

Сегодня в Набережночелнинском городском суде избрали меру пресечения руководителю отдела Инспекции Госстройнадзора РТ. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

Суд отправил руководителя отдела под домашний арест до 24 марта.

Напомним, о задержании начальника отдела по надзору за порядком приемки законченных строительством объектов Северо-восточного территориального органа по надзору за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства Инспекции Гостройнадзора РТ стало известно накануне.

Следствие полагает, что в 2019 году 31-летний руководитель отдела инспекции Госстройнадзора РТ получил от представителя челнинской фирмы 87 тысяч рублей за покровительство во время проверки. Таким образом начальник пообещал закрыть глаза на нарушения в технической документации и помочь в регистрации извещения о начале реконструкции объекта.

Кроме того, по версии следствия, в период с 28 июля по 4 августа 2021 года начальник отдела получил от представителя другой челнинской компании взятку в размере 330 тысяч рублей. В ответ начальник отдела пообещал оказывать всяческую поддержку, а также посодействовать в заключении договора при реконструкции Мензелинской ЦРБ.