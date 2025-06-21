Суд арестовал еще одного организатора хищений у бойцов СВО в Шереметьево

В Москве суд отправил в СИЗО еще одного обвиняемого в организации хищений у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево.

Как сообщает ТАСС, речь идет об Игоре Русине, которого в преступном сообществе называют «Зелик». Его обвиняют по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем».

Ранее по делу были арестованы два организатора схемы — Дмитрий Боглаев и Алексей Кабочкин.

Всего по уголовному делу уже арестованы 24 человека, в числе которых полицейские патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево. Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество».

По данным следствия, полицейские помогали таксистам искать потенциальных жертв среди участников СВО.