Суд арестовал экс-министра обороны ДНР Стрелкова по делу о призывах к экстремизму

Бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) арестовал Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия. Под арестом он будет до 18 сентября, передает «Интерфакс».

Стрелков, согласно материалам, не признает вину и со следствием не сотрудничает, пишет агентство.

Напомним, Стрелкова задержали сегодня, эту информацию первой подтвердила его супруга Мирослава Регинская. По данным РБК, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника частной военной компании «Вагнер».