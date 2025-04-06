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Происшествия 6 апреля 2025 11:26

Суд арестовал деньги и имущество экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса

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В Москве суд по иску «Роснано»арестовал деньги и другое имущество бывшего главы компании Анатолия Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 млрд рублей.

Как сообщает ТАСС, компания «Роснано» обратилась с иском к Анатолию Чубайсу, Юрию Удальцову, Олегу Киселеву, Борису Подольскому, Герману Пихою, Дмитрию Пимкину, Владимиру Аветисяну и Николаю Тычинину о взыскании убытков в размере 3,892 млрд рублей и $20,4 млн в рублях.

По версии следствия, в 2017 году они использовали искаженные данные отчетности, они предоставили единственному акционеру компании в лице РФ недостоверные сведения о ее якобы удовлетворительном финансовом положении. Это позволило избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование.

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