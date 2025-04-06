Суд арестовал деньги и имущество экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса

В Москве суд по иску «Роснано»арестовал деньги и другое имущество бывшего главы компании Анатолия Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 млрд рублей.

Как сообщает ТАСС, компания «Роснано» обратилась с иском к Анатолию Чубайсу, Юрию Удальцову, Олегу Киселеву, Борису Подольскому, Герману Пихою, Дмитрию Пимкину, Владимиру Аветисяну и Николаю Тычинину о взыскании убытков в размере 3,892 млрд рублей и $20,4 млн в рублях.

По версии следствия, в 2017 году они использовали искаженные данные отчетности, они предоставили единственному акционеру компании в лице РФ недостоверные сведения о ее якобы удовлетворительном финансовом положении. Это позволило избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование.