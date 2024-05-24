Суд арестовал четверых фигурантов по делу о хищении денег у «Россетей»

В Москве суд принял решение об аресте четырех фигурантов по делу о крупном мошенничестве в отношении компании, входящей в структуру энергохолдинга «Россети», сообщает РИА Новости.

Под стражу до 22 июля были заключены генеральный директор ООО «КМ ГРУПП» Алексей Лаптев, гендиректор ООО «РУСФАКТОР ХОЛДИНГ» Виктор Николаев, первый замгендиректора ООО «РСК» Дилшад Рзаева и Виталий Перебалин.

Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, фигуранты разработали план хищения денежных средств у юридического лица, входящего в ПАО «Федеральная сетевая компания Россети».

Схема обвиняемых заключалась в том, что они приобретали у «гарантирующего поставщика» электроэнергию якобы для собственных нужд, но на самом деле перепродавали ее третьим лицам. При этом они частично не оплачивали стоимость поставленной электроэнергии, а вырученные средства использовали в личных целях.

Общая сумма причиненного ущерба энергокомпании в результате мошеннических действий обвиняемых в настоящее время устанавливается следствием.