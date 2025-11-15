news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 15 ноября 2025 14:26

Суд арестовал 20-летнюю жительницу Казани за продажу наркотиков в квартире многоэтажки

Читайте нас в
Телеграм

Ново-Савиновский суд отправил в СИЗО на два месяца жительницу Казани, обвиняемую в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Как стало известно «Татар-информу», 20-летняя девушка лишь в апреле этого года освободилась по аналогичной статье, связанной со сбытом. Выйдя на свободу, она официально устроилась швеей, но решила в качестве дополнительного заработка вновь торговать наркотиками «для своих». Девушка решила, что делать закладки слишком сложно и маловыгодно, и поэтому начала отдавать «товар» прямо у своей квартиры.

Она объяснила это тем, что заработок с одной закладки составлял около пятисот рублей, а при личной передаче она брала около пяти тысяч. Наркоторговку обнаружили случайно: жильцы дома пожаловались на шум в ее квартире. На вызов приехали сотрудники полиции и обнаружили в квартире весы, мефедрон и другие виды наркотиков.

Теперь девушка будет находиться в СИЗО в ожидании рассмотрения уголовного дела, по которому ей грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

#наркотики #суд
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Татар-информ» стал самым цитируемым СМИ Татарстана за III квартал 2025 года

«Татар-информ» стал самым цитируемым СМИ Татарстана за III квартал 2025 года

14 ноября 2025
Минниханов наградил победителей конкурса «Лучший госслужащий РТ»

Минниханов наградил победителей конкурса «Лучший госслужащий РТ»

15 ноября 2025