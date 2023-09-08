Субсидию Минкульта Татарстана в два миллиона получил проект Салавата Юзеева

Фото: © Рамиль Гали/«Татар-информ»

7 сентября 2023 года Присутственных местах Казанского Кремля прошел питчинг, по результатам которого Министерство культуры РТ распределяет государственную субсидию на общую сумму в 7 миллионов рублей на создание игровых и документальных фильмов 2023-2024 года. Было объявлено девять номинаций, на конкурс поступило около 20 заявок. В питчинге приняло участие 15 соискателей.

Накануне для авторов был организован специальный тренинг для подготовки на питчинг. Его провела директор московского Дома кино, член Союза кинематографистов РФ, продюсер Екатерина Головня. Всем конкурсантам, чьи проекты были допущены на питчинг, рассказали о правилах питчинга и дали ценные советы по структуре презентации. По регламенту, каждому спикеру для защиты проекта предоставлялось 5 минут на выступление и столько же — для ответов на вопросы жюри.

В жюри питчинга были преимущественно московские киноэксперты. Среди них: продюсеры Анна Пендраковская, Дмитрий Якунин и Екатерина Головня, историк Бахтияр Измайлов, представители продакшн студий звукорежиссер Игорь Сиденко и Татьяна Тренина. Председателем жюри стала Лариса Солоницына, председатель Совета Фонда поддержки регионального кинематографа.

По итогам питчинга субсидия Министерства культуры РТ в 7 миллионов рублей была распределена следующим образом.

Салават Юзеев Фото: © Рамиль Гали/«Татар-информ»

Субсидию на 2 миллиона рублей на создание игрового полного метра выделили кинорежиссёру Салавату Юзееву на досъёмки фильма «Небесная гора» по литературному произведению его отца, татарского писателя Ильдара Юзеева. Как сообщил режиссер на презентации проекта, 4,5 миллиона рублей у проекта уже были, это позволило организовать команду и начать съемку. И полученные деньги станут дополнительным финансированием проекта.

Конкурентами проекта в этой номинации был полнометражный детский фильм Фарида Давлетшина «Задавайте вопросы» и молодежный Screenlife tatar Айсылу Хафизовой. Все фильмы подавались на конкурс от Татарстанского регионального отделения Союза кинематографистов России. Молодежный проект получил помощь Фонда поддержки регионального кино. Создатели фильма были приглашены в лабораторию «Формула пути».

В категории «Учись у героев Отчизну защищать» (документальный короткометражный на 500 тыс. рублей) поддержки удостоился проект Алексея Барыкина о Лисичанске.

Поддержку в категории «Фильм-исследование самобытности 5 районов Татарстана, приуроченный к Году национальных культур и традиций в республике (документальный полнометражный на в 1 млн. рублей) получил проект «Жить по-татарски» одной из казанских студий.

Марина Галицкая и Салават Юзеев Фото: © Рамиль Гали/«Татар-информ»

Короткометражная документалка продюсера Марины Галицкой победила в категории «Фильм об истории, культуре и традициях народов, населяющих Республику Татарстан» (документальный короткометражный фильм на 500 тыс. рублей).

Документальный фильм режиссёра Фарида Давлетшина и оператора Хайдара Миндубаева «Отосланные письма» о личности писателя-фронтовика Аделя Кутуя удостоился субсидии в полмиллиона в номинации «Личность эпохи» или «Событие века» (документальный короткометражный).

Конкурс на три номинации короткометражного документального кино на сумму 500 тысяч рублей было решено объявить заново. В их числе «Кысса-и Йусуф», на которую претендовал проект Давлетшина и Миндубаева.