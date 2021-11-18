Производители медицинского кислорода получат субсидии от Правительства РФ

Производители медицинского кислорода и владельцы буровых установок получат субсидии на обновление оборудования. Об этом сообщает в официальный Telegram-канал Правительства России.

«Гранты позволят производителям медицинского кислорода приобрести криогенные установки стоимостью до 700 млн рублей в зависимости от мощности, а владельцам буровых установок в нефтегазовой отрасли — до 150 млн рублей в зависимости от типа установки и инновационных решений», — говорится в сообщении.

Основным условием для получения субсидии станет утилизация устаревшей техники. Эта мера простимулирует компании обновлять оборудование, а также поддержит российских производителей буровых установок.