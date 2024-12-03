Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Субсидии на ЖКУ и выплаты: Минтруд РТ рассказал о мерах поддержки инвалидов
Семьи из Татарстана, в которых воспитываются дети-инвалиды, получают субсидии-льготы на оплату ЖКУ, ежемесячные выплаты и пособия, а также единовременные субсидии.
О мерах поддержки инвалидов рассказала сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ министр труда, занятости и социальной защиты региона Эльмира Зарипова.
«Мы дотягиваем за счет средств республиканского бюджета доходы семей, где имеются дети с инвалидностью со множественными нарушениями, нуждающиеся в постоянной помощи, мы их называем «дети-ангелы», до уровня прожиточного минимума», - пояснила она.
По данным Минтруда РТ, с 2012 года детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, нуждающимся в постоянном постороннем уходе, предоставляется ежемесячная выплата. В этом году выплату получили 116 детей-инвалидов.
Кроме того, с 2019 года назначается и выплачивается ежемесячное пособие члену семьи, где воспитываются пять и более детей в возрасте до 18 лет, при этом хотя бы один из родителей или детей - инвалид. В этом году меру поддержки получили более 180 человек.
Субсидии-льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в республике получают 249 тыс. инвалидов, включая 15 тыс. семей с детьми-инвалидами.
Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, предоставляется единовременная субсидия на проведение газа внутри границ участка домовладения и приобретение внутридомового газового оборудования. По данным Зариповой, это серьезное подспорье. В этом году такую выплату получили 58 семей с детьми-инвалидами.
Также предусмотрена компенсация проезда к месту лечения и обратно людям, страдающим хронической почечной недостаточностью, онкологическими заболеваниями. В ноябре этого года выплату получили 357 человек.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»