Субсидии на ЖКУ и проезд: Минтруд напомнил о мерах соцподдержки пожилых людей

Самая многочисленная категория льготников в Татарстане — ветераны труда. Они пользуются льготами на проезд, субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг, бесплатным зубо- и слухопротезированием. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на брифинге в Казани.

«Льготы предоставляются с учётом доходов — менее 20 тыс. рублей. Это ЕДВ на проезд — 605 рублей, возможность приобрести социальный проездной билет, а также субсидии на ЖКУ, абонплату (телефон, радио, антенны), бесплатное зубо- и слухопротезирование. Наибольшей популярностью пользуется льгота по предоставлению 50-процентной скидки на проезд в период навигации на водном транспорте и на пригородном железнодорожном транспорте», — сказала она.

Зарипова напомнила, как получить звание ветерана труда. Для этого нужно иметь трудовой стаж и ведомственные награды.

«Стаж для мужчин составляет не менее 25 лет и не менее 20 лет — для женщин. В системе образования, здравоохранения, сельскохозяйственной отрасли предусмотрен нагрудный знак „Ветеран“. Ведомственные награды определяются на федеральном уровне. Для ряда отраслей это почетная грамота», — пояснила Зарипова.

По данным Минтруда РТ, в Татарстане проживает более 135 тыс. ветеранов труда и еще около 140 тыс. пенсионеров и предпенсионеров, не имеющих права на получение мер социальной поддержки в статусе федеральных или региональных льготников.

«Если доход ограничен определенной суммой, то они также получают ЕДВ на проезд и санаторно-курортные путевки. Ежегодно из бюджета республики малообеспеченным пенсионерам, не относящимся к федеральным и региональным льготникам, предоставляется до 4 тыс. санаторно-курортных путевок. Льгота на оплату взноса на капремонт предоставляется при достижении определенного возраста», — добавила министр труда, занятости и социальной защиты РТ.