Субсидии на конюшни и спрос на кумыс: что нужно для развития коневодства

В Татарстане намерены за пять лет увеличить поголовье лошадей в полтора раза. Коневодам обещают компенсировать часть затрат на покупку животных и строительство конюшен. Чего ждут от новой программы владельцы хозяйств и что мешает им развиваться – в материале «Татар-информа».





В Татарстане намерены за пять лет увеличить поголовье лошадей в полтора раза

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Поголовье лошадей за пять лет увеличат в полтора раза

Региональный проект развития коневодства на период с 2027 по 2031 год разработан по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Основные цели программы: увеличить в полтора раза поголовье лошадей – до 50 тыс. голов, укрепить племенную базу, сформировать интерес к отрасли у детей и подростков, привлечь молодых специалистов и сохранить традиции коневодства.

«Основные цели проекта были обозначены в послании Раиса республики Государственному Совету. Наша общая задача с главами муниципальных районов – обеспечить реализацию мероприятий проекта и достижение установленных показателей. По мере его реализации будем оценивать практику и при необходимости корректировать региональный проект», – сказал на заседании в Доме Правительства РТ министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Слайд презентации: предоставил Минсельхозпрод РТ

По его словам, чтобы достичь поставленных целей, для коневодов предусмотрены различные меры поддержки. Они затрагивают ключевые направления этой отрасли – приобретение племенного и товарного поголовья, создание инфраструктуры, техническое оснащение и развитие селекционной работы.

«Это позволит комплексно решить задачи проекта и обеспечить устойчивый рост отрасли в республике», – отметил глава Минсельхозпрода РТ.

В Татарстане определят хозяйства и предпринимателей, готовых развивать коневодство

В хозяйствах Татарстана сейчас содержится более 31,8 тыс. лошадей, в том числе в личных подсобных хозяйствах – свыше 13 тыс. голов. Разведением продуктивных и спортивных лошадей занимаются в 86 хозяйствах.

Для сравнения: в 1995 году в республике насчитывалось 80,6 тыс. лошадей, в 2000 году их количество сократилось до 63,3 тыс., в 2005-м – до 51,3 тыс. голов. Еще через пять лет – в 2010 году – в хозяйствах содержалось уже 33,5 тыс. голов, а в 2015-м – 29,1 тыс. В 2020 году их численность увеличилась до 32,4 тыс., однако в 2025 году снизилась до 31,1 тыс. голов.

Слайд презентации: предоставил Минсельхозпрод РТ

По информации пресс-службы Минсельхозпрода РТ, сейчас больше всего лошадей в Сабинском (более 2,9 тыс. голов), Балтасинском (свыше 2,6 тыс.) и Буинском (более 2,2 тыс.) районах.

В республике есть восемь племенных хозяйств, в том числе семь племенных репродукторов и Татарский конный завод №57. Общее племенное поголовье у них – свыше 1,3 тыс. лошадей, в том числе 640 конематок.

Племенные хозяйства разводят советского и русского тяжеловоза, орловского, американского, французского и русского рысака, чистокровную английскую верховую, арабскую чистокровную и татарскую породы лошадей.

«Племенные хозяйства республики способны содействовать развитию коневодства, обеспечивая поставку племенных животных. Поставлена задача – за пять лет увеличить поголовье лошадей в каждом районе на тысячу голов и более. Для этого необходимо уже сейчас определить хозяйства и предпринимателей, готовых развивать коневодство, создавать инфраструктуру и приобретать поголовье», – заявил Зяббаров.

Он добавил, что Татарстан имеет значительный пастбищный потенциал для развития табунного коневодства.

Слайд презентации: предоставил Минсельхозпрод РТ

Хозяйства получат субсидии на покупку поголовья и строительство конюшен

В проекте развития коневодства предусмотрены различные виды субсидирования:

На покупку товарного маточного поголовья за пределами Татарстана – возмещение 50% от стоимости конематки, но не более 100 тыс. рублей за голову. Предполагается, что получить субсидии смогут не только сельхозформирования, но и личные подворья.

Выплата 10 тыс. рублей на каждое увеличенное поголовье лошадей. Чтобы получить субсидии, лошадь должна быть зарегистрирована в информационной системе «Хорриот». Ее получателями могут стать хозяйства всех категорий.

Возмещение 50% затрат на проектно-сметную документацию, строительство и капитальный ремонт конюшен, левад и обустройство дороги на территории животноводческой фермы. Участниками могут стать сельхозформирования и фермерские хозяйства.

Возмещение 50% затрат на приобретение доильного аппарата и молочного оборудования для изготовления кумыса. Потенциальные участники – сельхозформирования.

«Несмотря на то что официальный старт программы запланирован на 2027 год, будут компенсированы затраты этого года на строительство ферм и закупку конематок за пределами республики», – подчеркнул Зяббаров.

Слайд презентации: предоставил Минсельхозпрод РТ

Особое внимание уделят развитию татарской породы лошадей

Предусмотрена субсидия на генотипирование молодняка татарской породы лошадей. Так, на исследование ДНК лошади для определения ее происхождения и породную принадлежность выдадут 2,1 тыс. рублей на одну голову. Сейчас стоимость генотипирования составляет 3 тыс. рублей на животное.

«Особое внимание мы уделяем развитию татарской породы лошадей. На сегодня их разведением занимаются десять хозяйств с общим поголовьем 1120 голов. Больше всего поголовья в крестьянско-фермерских хозяйствах «Набиуллин» Лениногорского района – 328 голов, в Племрепродукторе им. Гиниятуллина Тюлячинского района – 307 голов, «Бакиров» Алькеевского района – 282 голов. Они являются оригинаторами данной породы», – рассказал Зяббаров.

Улучшить породные качества этих лошадей планируется скрещиванием конематок татарской породы с племенными жеребцами других пород. Так предполагается создать два типа лошадей: продуктивный – для производства мяса и кумыса, спортивный – для конноспортивных мероприятий и татарских национальных игр.

«Предусмотрено финансовое обеспечение покупки поголовья лошадей татарской породы и племенных жеребцов в размере 80% от стоимости», – заметил министр сельского хозяйства и продовольствия.

Слайд презентации: предоставил Минсельхозпрод РТ

Компенсируют затраты на ветеринарное оборудование

Успешная селекционная работа невозможна без заботы о здоровье животных, заявил глава Минсельхозпрода. В связи с этим будут предоставлены субсидии на покупку ветеринарного оборудования.

«Субсидируется 80% затрат от стоимости аппарата ультразвукового исследования и инструментов для профилактики гинекологических заболеваний», – уточнил Зяббаров.

Он добавил, что при увеличении поголовья потребуется соответствующая перерабатывающая база. Сегодня переработкой конины в Татарстане занимаются шесть сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Их суммарный годовой объем переработки превышает 330 тонн.

«Основная продукция – казылык, колбасы, тушенка, копчености и сардельки. Основные каналы реализации в республике – агропромпарк «Казань» и сельскохозяйственные ярмарки. Продукция поставляется также в регионы Приволжского федерального округа, Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Кемеровскую область, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, Архангельск, Сочи, Волгоград и Краснодар», – сообщил министр.

Кроме того, по проекту планируется проводить стажировки для преподавателей для повышения их квалификации, а также для магистрантов и студентов вузов, колледжей и техникумов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В конном спорте будут развивать дисциплину Олимпийских игр – троеборье

В Татарстане проводится работа для развития спортивного направления в коневодстве. В этом году на Казанском ипподроме после реконструкции увеличили площадь полей. Теперь здесь можно проводить соревнования более высокого ранга, включая всероссийские и международные турниры по конкуру, выездке, тентпеггингу и джигитовке, сообщил на конференции Федерации конного спорта РТ директор Казанского ипподрома Гияз Идиятуллин.

«Вновь сооружена трасса для конного троеборья. Это событие знаменует собой важный этап в развитии конного спорта республики, поскольку теперь в регионе будет культивироваться еще одна дисциплина, входящая в программу Олимпийских игр, – троеборье», – цитирует Идиятуллина пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Успешно функционируют девять конноспортивных школ и 11 конноспортивных клубов, расположенных в Казани, Елабуге, Альметьевске, Менделеевске, Нижнекамске, Набережных Челнах, Богатых Сабах, Нурлате, Бугульме, Муслюмово, поселке Актюбинский и в других населенных пунктах, добавила исполнительный директор Федерации конного спорта РТ Светлана Каппушева.

«Спортивное поголовье лошадей, зарегистрированное в конноспортивных школах и клубах Татарстана, к концу 2025 года составило 495 голов, что на 3% больше, чем в предыдущем периоде. Количество спортсменов превысило 1,1 тыс. человек – рост на 5%. Общая численность тренерского состава превышает 65 человек, из них четыре имеют аттестацию Федерации конного спорта России», – рассказала она.

Слайд презентации: предоставил Минсельхозпрод РТ

«Для развития коневодства нужны специалисты, пастбища и рынок сбыта продукции»

Конезаводчики нуждаются в поддержке, поэтому уже давно ждут эту программу, заявил «Татар-информу» владелец Татарского конного завода №57 в Новошешминском районе Николай Скоков. Он тоже принимал участие в разработке этого проекта, внеся свои предложения.

По мнению потомственного конезаводчика, на данный момент есть три основные проблемы, которые сдерживают развитие коневодства в Татарстане.

«Для развития коневодства нужны специалисты, пастбища и рынок сбыта продукции. Специалисты в области коневодства есть, но их, к сожалению, очень мало. Без ветеринарных врачей, зоотехников, селекционеров увеличить поголовье будет проблематично. Нам нужно набирать хотя бы одну группу студентов и обучать их коневодству. Лечить кошек, собак, свиней, крупный рогатый скот мы учим, но нужны ветеринарные врачи именно для коневодства. Физиология лошади и коровы разная, болезни у них разные, и лечат их разными препаратами», – сказал он.

Скоков добавил, что для содержания лошадей необходимы пастбища. «Лошадь нельзя держать в клетке, в какую-то корду загонять, она будет нерентабельна. Лошадь – это табунное животное, она должна пастись», – пояснил он.

Конезаводчик отметил, что среди населения пока не развита культура потребления конского мяса и кумыса. По его словам, эта продукция не очень востребована, и многие фермеры не могут ее продать, тем более за хорошие деньги.

«Пока есть такие проблемы. Но то, что такую программу запускают, – очень хорошо. Думаю, что в процессе реализации программы эти проблемы решатся, отрегулируются», – подчеркнул Скоков.

«Увеличить поголовье лошадей до 50 тыс. голов можно, но нужна поддержка»

Без субсидий развивать коневодство и увеличивать поголовье будет сложно, сказал «Татар-информу» владелец семейной конефермы в Арском районе Шайдулла Салахов.

«Поддержка необходима. Содержать лошадей очень затратно. Коровы хотя бы ежедневно дают молоко, от его продажи можно получить деньги. А у лошади, если хотя бы раз в год будет жеребенок, – это уже хорошо. А если нет, то вообще убыточно. Кормишь ведь ее постоянно, а сейчас все дорого. Например, рулон сена стоит 1,5 тыс. рублей – это 350 кг», – заметил он.

Конеферма Салахова производит кумыс, но, по его словам, реализовать эту продукцию очень трудно. «А ведь кумыс – это лечебный продукт. Чтобы его получить, кобылу нужно шесть раз доить. Плюс затраты на электричество. А начинаем продавать – не берут. И ведь с животными нужно работать в течение всего дня. В пять утра встаем, чтобы их покормить, и до восьми вечера работаем», – подчеркнул он.

Салахов добавил, что сложностей в коневодстве немало, но настоящие любители лошадей их не боятся. «У нас в районе немало любителей лошадей, ребята стараются, лошадей покупают. Если поддержка со стороны государства будет, то им это очень поможет. Раис РТ сказал, что нужно увеличить поголовье лошадей до 50 тыс. голов. Это можно сделать, но нужна поддержка», – резюмировал он.

Владелец коневодческой фермы КФХ «Нуриев Руслан Фирдусович» убежден, что новый проект принесет пользу, поскольку помощь конезаводчикам необходима.

«В сфере коневодства заработка вообще практически нет. Нужно купить сено, зерно, работников не хватает, ветеринары слабые, лошади болеют. Но нужно правильно распределять средства и контролировать расходы. Например, субсидии могут получить крупные хозяйства, которым они, возможно, сейчас не так нужны, как маленьким хозяйствам. Есть хозяйства, которым действительно нужна помощь, чтобы они развивались», – поделился своим мнением с корреспондентом «Татар-информа» Руслан Нуриев.