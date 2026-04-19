Шубенков: роботы не уберут интерес к легкой атлетике, спорт – это эмоции людей

Победитель и призер чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков заявил, что роботов-гуманоидов, бегающих быстрее человека, не стоит бояться, а интерес к легкой атлетике не угаснет, поскольку спорт –это человеческие эмоции, сообщает РИА Новости.

В Пекине в воскресенье прошел второй полумарафон людей и роботов-гуманоидов. Три китайских автономных робота «Молния», занявшие призовые места, побили мировой рекорд в полумарафоне, принадлежавший бегуну из Уганды Джейкобу Киплимо (56 минут 42 секунды). Быстрейший из роботов пробежал дистанцию за 50 минут 26 секунд.

Шубенков отметил, что технический прогресс неумолим и неостановим. Человекоподобный робот, бегущий полумарафон, – это демонстрация того, куда уже зашли технологии и что они умеют. Этого не надо бояться, поскольку машины давно ездят быстрее человека, а компьютеры помогают в повседневной жизни считать, писать и рисовать. Искусственный интеллект – это всего лишь инструмент, созданный для облегчения жизни, добавил спортсмен.

По мнению Шубенкова, интерес к легкой атлетике не угаснет, даже если роботы побьют все человеческие рекорды.