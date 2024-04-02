Субботники на городских кладбищах Челнов пройдут в последнюю субботу апреля

В последнюю субботу апреля, 27-го числа, на городских кладбищах Набережных Челнов планируется проведение традиционного дня поминовения усопших. Об этом на аппаратном совещании рассказал первый заместитель руководителя исполкома Автограда Илья Зуев.

«Особое внимание требуется уделить очистке территорий закрытых кладбищ, обрезке деревьев и кустарников, сбору и вывозу валежника, мусора», — доложил чиновник.

По словам Зуева, Дирекция городского хозяйства, ответственная за содержание всех городских кладбищ, подготовит необходимую технику, бункеры и контейнеры, а также обеспечит посетителей кладбищ инструментами — лопатами и граблями.

«Работа по приведению в порядок мест захоронений и прилегающих к ним территорий, памятников и мемориальных сооружений, парков и скверов должна начаться в первую очередь», — добавил он.

На этих объектах будет выполнен ремонт памятников, очищены газоны и ограждения, а также благоустроены цветники. К 9 Мая все перечисленные работы должны быть завершены.

Мэр Челнов Наиль Магдеев поручил с сегодняшнего дня начинать работу по приведению города в порядок.

«Всем просьба: организовать и организоваться. С сегодняшнего дня начинайте уборку. Как говорят — покажите примеры, начните с себя. Огромные территории бюджетных организаций. Начните с них. Я думаю, наш пример будет также хорошим примером для наших соседей — коммерческих организаций, частных предприятий. Я думаю, что любовь и уважение к городу в этом и заключаются», — сказал он.