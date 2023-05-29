Субботники, экоуроки и форум: Татарстан назвали флагманом Невского экоконгресса

В рамках региональной экологической недели X Невского международного экологического конгресса в Татарстане прошли два субботника, форум «Эковолна» и экологические уроки в школах. О мероприятиях рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский на пресс-конференции в «Татар-информ».

«С 2008 года в Санкт-Петербурге проводится Невский международный экологический конгресс. Он посвящен экологии и проводится под эгидой Правительства России. В этом году конгресс проходил с 25 по 26 мая. Существенным отличием было то, что в регионах прошли экологические недели», – сказал он.

24 мая в «молодежный день» представители регионального объединения «Будет чисто» приняли участие в пленарных заседаниях конгресса и обсудили актуальные проблемы экологических движений. В мероприятии в этот день было задействовано более 2 тыс. представителей различных молодежных экологических сообществ. Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков стал участником круглого стола «Вода – главный ресурс будущего» 25 мая в Санкт-Петербурге.

«В преддверии Невского экологического конгресса в республике была объявлена региональная экологическая неделя. 20 мая в нашем регионе прошел субботник, посвященный „Дню Волги“. Около 200 человек собрали 45 мешков мусора. Мероприятие прошло в рамках акции „Вода России“», — проинформировал Тарнавский.

Спикер отметил, что Татарстан принимает активное участие в акции с 2019 года и на протяжении двух последних лет занимает лидирующие позиции.

«В этом году перед нами стоит не менее амбициозная задача. Уже около 57 тыс. жителей стали участниками этой природоохранной акции по итогам апреля, убрано почти 2 тыс. км территорий», — добавил замминистра экологии и природных ресурсов РТ.

Кроме того, в Татарстане был организован форум молодежных экологических организаций «Эковолна». Его участниками стали около 150 активистов из 27 районов республики. Для активистов было организовано 19 образовательных площадок.

«В школах республики прошли экологические уроки. В числе самых активных участников — Балтасинский, Азнакаевский и Алексеевский районы. В Нижнекамске прошли экологические уроки «Вторая жизнь пластика», — добавил Тарнавский.

Всероссийская акция «Убери за собой» была организована 26 мая. В этот день прошел субботник на Казанке, 150 добровольцев собрали более 150 мешков мусора. На прямую связь с участниками субботника вышли заместитель Премьер-министра РФ Виктория Абрамченко и Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

«Во время прямой связи нас назвали флагманским регионом», — подчеркнул Егор Тарнавский.

Субботник на городском пляже в Казани стал финальным мероприятием эконедели в Татарстане, приуроченной к Невскому экологическому конгрессу.