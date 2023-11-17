Субботний выпуск программы «Портрет региона» будет посвящен Татарстану и «Играм будущего»

В субботу, 18 ноября, на телеканале РБК выйдет новый выпуск программы «Портрет региона». Зрители смогут познакомиться с Татарстаном и его столицей, где в феврале пройдет международный мультиспортивный фиджитал-турнир «Игры будущего – 2024».

Программа расскажет о том, готов ли регион принимать гостей со всего мира, что за последние годы изменилось в республике благодаря национальным проектам и как модернизация инфраструктуры и строительство дорог способствуют развитию деловой среды в Татарстане.

В передаче, в том числе будет, представлена развитая спортивная инфраструктура, благодаря которой город стал идеальным местом для проведения фиджитал-игры, речь также пойдет о масштабном дорожном строительстве. Зрителям расскажут о скоростной автомагистрали «Восток», по которой можно будет доехать от Москвы до столицы Татарстана за 6,5 часа. Ее строят, напомним, по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Ожидается, что к декабрю работы будут завершены.

Ведущий программы Игнат Бушухин заглянет на Фиджитал Игры, которые проводятся в преддверии главного турнир – «Игр Будущего – 2024», и выяснит, каким образом организаторам удается объединять цифровой и реальный миры.

Помимо спортивного движения в Татарстане активно развивается бизнес-среда. РБК познакомит зрителей с предпринимателями, которые открыли в регионе свое дело и получили поддержку по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».

Какие еще условия для бизнеса действуют в регионе и что помогает Татарстану так быстро развиваться — узнаете в новом выпуске «Портрета региона» на РБК 18 ноября в 9.40, а также 23 ноября в 15.40.

Указ о проведении «Игр будущего» в Казани подписал Президент России Владимир Путин. Глава государства также пригласил спортсменов и молодежь из разных стран мира принять участие в соревнованиях.

Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании оргкомитета турнира заявил, что республика готова принять «Игры будущего» и провести мероприятия на высоком организационном уровне.