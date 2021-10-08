Субботние сельскохозяйственные ярмарки в Казани пройдут на 15 площадках

В Казани 9 октября пройдут традиционные субботние сельскохозяйственные ярмарки. Они будут организованы на 15 торговых площадках, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Горожане смогут приобрести продукцию фермеров, привезенную из муниципальных районов Татарстана, с 6.00 до 12.00», – говорится в сообщении.

Жители Авиастроительного района Казани могут посетить площадки по ул. Беломорская, 69, ул. Дементьева, 7 и ул. Ленинградская, 27.

В Вахитовском районе ярмарки пройдут по ул. Татарстан, 53 и ул. Чехова, 2, а в Московском районе – по ул. Шамиля Усманова, 1. В Кировском районе торговые площадки будут работать по ул. Батыршина, 20; ул. Краснококшайская, 150/2 и ул. Революционная, 12.

В Ново-Савиновском районе горожане смогут купить фермерскую продукцию на ярмарках, которые пройдут по ул. Академика Лаврентьева, 10 и проспект Ямашева, 71а.

Для жителей Приволжского района площадки откроются по ул. Рихарда Зорге, 66 и ул. Юлиуса Фучика, 72. В Советском районе торговля развернется по ул. Аграрная, 2 и ул. Липатова, 7.

Кроме того, для жителей микрорайона «Салават Купере» ярмарки будут организованы на парковке торгового центра «Радужный» в поселке Осиново.