Субботние сельскохозяйственные ярмарки пройдут на 15 площадках Казани

В Казани завтра, 24 ноября, пройдут сельскохозяйственные ярмарки. На 15 торговых площадках с 6.00 до 13.00 горожане смогут приобрести продукцию по ценам ниже розничных на 15%, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Участие в торговле примут 22 муниципальных района и 18 организаций агропромышленного комплекса Татарстана», – говорится в сообщении.

В Авиастроительном районе площадки будут работать по ул. Беломорская, 69; ул. Ленинградская, 27 и ул. Дементьева, 7. В Вахитовском районе ярмарки пройдут по ул. Татарстан, 53 и ул. Чехова, 2.

Жители Кировского района смогут купить сельхозпродукцию по ул. Краснококшайская, 150/2; ул. Батыршина, 20 и ул. Революционная, 12.

В Ново-Савиновском районе ярмарочные площадки откроются по ул. Лаврентьева, 10 и на проспекте Ямашева, 71а.

Жители Приволжского района смогут посетить ярмарки по ул. Зорге, 66 и ул. Фучика, 72, а Советского – по ул. Аграрная, 2 и ул. Липатова, 7.

Для жителей микрорайона «Салават Купере» торговую площадку организуют на парковке у торгового центра в селе Осиново по ул. Садовая, 9.