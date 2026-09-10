news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 10 сентября 2026 10:47

ISU закрыл россиянам путь на международную арену: Валиевой снова отказали

Читайте нас в
ISU закрыл россиянам путь на международную арену: Валиевой снова отказали
Фото: телеграмм-канал фигуристки

Международный союз конькобежцев (ISU) отклонил апелляции российских фигуристов Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Александры Степановой и Ивана Букина на получение нейтрального статуса.

Спортсмены пытались оспорить решение организации, но безуспешно.

Ранее ISU лишил Валиеву и Кондратюка возможности выступать на международных турнирах, а Степановой и Букину отказывал с самого начала. Все четверо подали апелляции, однако организация оставила их без удовлетворения.

Теперь ISU постановил, что фигуристы «не соответствуют требованиям для участия в статусе индивидуальных нейтральных атлетов».

«Каждое из этих решений может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Уставом и правилами ISU. ISU не будет давать дополнительных комментариев по конкретным делам, пока сохраняется возможность обжалования», — заявили в пресс-службе организации.

Таким образом, вопрос о допуске россиян на международные соревнования остается открытым — у спортсменов еще есть формальная возможность продолжить борьбу, но пока их путь на мировую арену остаётся закрытым.

#Камила Валиева
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Рустам Минниханов рассказал, какую стипендию получал, будучи студентом

Рустам Минниханов рассказал, какую стипендию получал, будучи студентом

9 сентября 2026

Путин подписал указ о ежегодном проведении форума «Малая родина – сила России»

9 сентября 2026
Новости партнеров