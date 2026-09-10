ISU закрыл россиянам путь на международную арену: Валиевой снова отказали

Фото: телеграмм-канал фигуристки

Международный союз конькобежцев (ISU) отклонил апелляции российских фигуристов Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Александры Степановой и Ивана Букина на получение нейтрального статуса.

Спортсмены пытались оспорить решение организации, но безуспешно.

Ранее ISU лишил Валиеву и Кондратюка возможности выступать на международных турнирах, а Степановой и Букину отказывал с самого начала. Все четверо подали апелляции, однако организация оставила их без удовлетворения.

Теперь ISU постановил, что фигуристы «не соответствуют требованиям для участия в статусе индивидуальных нейтральных атлетов».

«Каждое из этих решений может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Уставом и правилами ISU. ISU не будет давать дополнительных комментариев по конкретным делам, пока сохраняется возможность обжалования», — заявили в пресс-службе организации.

Таким образом, вопрос о допуске россиян на международные соревнования остается открытым — у спортсменов еще есть формальная возможность продолжить борьбу, но пока их путь на мировую арену остаётся закрытым.