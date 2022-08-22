«Стыдно в глаза смотреть»: Мазур попросил Путина помочь построить детскую больницу

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур попросил Президента России Владимира Путина помочь со строительством новой детской больницы в Томске. Проблему руководитель региона озвучил на встрече с главой государства.

«У нас сегодня так сложилось: они расположены — больницы детские — в разных частях города и, как правило, в приспособленных помещениях. <...> как только мы построим эту больницу <...> это позволит нам в этом медучреждении лечить в год 114 тыс. ребятишек», — рассказал Мазур.

По его словам, в новом здании будет 555 коек для малышей, в сутки поликлиника сможет принимать до 250 посетителей. Больница будет располагаться рядом с новым онкохирургическим центром, там же находится областная больница. Подобное расположение медорганизаций позволит иметь мощный центр на всю область.

«И у нас высокотехнологичные врачи, оборудование, которое сегодня в этих помещениях, которые существуют… Просто я был с обходом, в каждой больнице побывал, простите, стыдно, ребятишкам сложно смотреть в глаза», – отметил врио губернатора.

Президент поддержал идею и пообещал дать соответствующее поручение, передает пресс-служба Кремля.