«Стыдно перед болельщиками»: Ахметзянов о разгроме от «Спартака» в Кубке России

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Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов жестко раскритиковал игру своей команды после разгромного поражения от московского «Спартака» (1:5) в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Своими эмоциями специалист поделился в эфире «Матч ТВ».

Ахметзянов признал, что результат абсолютно закономерен, и указал на главную проблему: «Всё предельно просто. Когда выходишь на поле стадиона "Спартака" из подтрибунного помещения, висят флаги. И там написан лозунг: "Историю пишут смелые". Футбол, в который мы вышли играть в первом тайме, к сожалению, мягко говоря, смелым назвать нельзя». По его словам, команда играла робко, и с таким подходом нельзя было рассчитывать на положительный результат.

Тренер подчеркнул, что даже в таком состоянии «Оренбург» мог быть конкурентоспособным, но допустил слишком много ошибок, за которые поплатился. «Мы могли быть конкурентоспособными даже в таком виде. Но с такими ошибками, которые мы допустили, на что‑то претендовать невозможно. Тут всё объективно. Результат по делу», — заявил он.

В завершение Ахметзянов принёс извинения болельщикам: «Да, больно проигрывать с таким счётом. Стыдно перед болельщиками. Нужно извиниться перед ними».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является «Спартак», который в прошлом Суперфинале в серии пенальти обыграл «Краснодар».