«Стянули с него штаны и сфоткали»: подростков судят за шантаж приятеля голыми снимками

В Казани подростков судят за вымогательство 5 тыс. рублей у ровесника. Компания вместе выпивала, один из них отключился, тогда приятели сфотографировали его обнаженным, а потом выложили снимки в интернет. Подробнее – в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





В Вахитовском суде Казани стартовал процесс по делу двоих подростков, вымогавших деньги у ровесника

Фото: © «Татар-информ»

«Одиннадцатиклассника и студента колледжа обвиняют в изготовлении порноснимков»

В Вахитовском суде Казани стартовал процесс по делу двоих подростков Марата и Андрея (имена изменены). Ученика 11-го класса Марата и его друга Андрея – студента колледжа – обвиняют в групповом вымогательстве по предварительному сговору.

Помимо этого, Марата обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни, изготовлении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и распространением их через интернет.

Марат и Андрей станут совершеннолетними только в этом году: сегодня на заседание один из них пришел с отцом, другой – с матерью.

Тому, что о деле узнали журналисты, их родители не обрадовались, адвокат одного из парней попросил не фотографировать и не распространять данные подсудимых.

На заседание пришел и пострадавший – именно с него несовершеннолетние приятели вымогали деньги. В первые же секунды заседания пострадавший подал ходатайство о том, чтобы после завершения рассмотрения дела все порочащие его фотографии и видео были удалены с телефона Марата. Суд удовлетворил это ходатайство.

Марат и Андрей станут совершеннолетними только в этом году: сегодня на заседание один из них пришел с отцом, другой – с матерью Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Стянули с пьяного штаны, сфотографировали и разослали друзьям»

Государственный обвинитель рассказал, что год назад – 2 марта 2024-го – Марат, Андрей и их приятель, который теперь фигурирует в деле как пострадавший, выпивали в одной компании. В какой-то момент приятель напился и уснул. Тогда Марат стянул с него шорты, трусы и снял на телефон видео и фотографии гениталий ровесника.

На следующий день Марат скинул эти фото и видео Андрею, они решили, что за нераспространение этих снимков можно и нужно стрясти денег с приятеля. Они подошли к нему и пообещали слить фото и видео в сеть, если он не отдаст им 5 тыс. рублей – по 2,5 тыс. на каждого. Парни также пообещали рассказать родителям приятеля, что он пил и курил.

Юноша испугался – таких денег у него не было. Он занял у знакомого 2,5 тыс. рублей и перевел Андрею, оставшуюся сумму добивал мелкими переводами.

Несмотря на то, что он выполнил условие вымогателей, Марат сначала слил фотографии и видео в группу в социальной сети, в которой состоял он сам, Андрей и еще несколько ребят. Спустя какое-то время Марат попросил приятеля создать группу в соцсети и назвать ее именем того, с кого они вымогали деньги. В эту группу пригласили 23 человека из общих знакомых, в нее Марат скинул фотографии обнаженного ровесника.

Свою вину Марат и Андрей признали частично, от комментариев отказались. Следующее заседание суд закрыл от СМИ, так как на нем будет допрос пострадавшего.