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СВО 27 декабря 2023 19:46

Штурмовики ВС РФ взяли важный опорный пункт на Донецком направлении

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Российские войска взяли под контроль стратегически важный опорный пункт ВСУ на Донецком направлении, передает РИА Новости.

«Благодаря грамотным действиям и командам заместителя командира взвода и мужеству всей группы, смогли уничтожить двух военнослужащих ВСУ, одного ранить и одного взять в плен», — указано в публикации.

Помимо этого, удалось захватить крупный арсенал западного вооружения. Среди трофеев — десять противотанковых ракетных комплексов NLAW и пять ПТРК Javelin. Кроме того, российские войска нашли четыре шведских ручных гранатомета АТ-4, боеприпасы к стрелковому оружию, средства наблюдения и связи, а также иностранные противогазы.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
#спецоперация на Украине
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