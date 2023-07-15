Штурмовики ВКС поразили около десятка мест скопления живой силы ВСУ

Штурмовики группировки «Восток» поразили около десятка мест скопления живой силы ВСУ в районе Пятихаток на Запорожском направлении, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в процессе систематического огневого воздействия и контрбатарейной борьбы были уничтожены минометный расчет в районе Мирного, подбит танк ВСУ в районе Степового, уничтожена боевая бронированная машина в Новоданиловке, а также два артиллерийских орудия в Преображенке и Омельнике.

При помощи ударного беспилотника была ликвидирована боевая бронированная машина с боевиками в районе северо-западнее Приютного.