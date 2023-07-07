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Штурмовики ЦВО уничтожили превосходящие силы ВСУ и взяли пять пленных
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Шесть военнослужащих из мотострелкового соединения ЦВО разгромили превосходящее по силе подразделение украинских военных и взяли в плен пять человек, сообщает ТАСС.
Кроме того, российские военные взяли опорный пункт противника после многочасовых боев.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевой задачи, уничтожении превосходящих сил противника и овладении опорным пунктом, командир группы был награжден орденом Мужества, а другие штурмовики получили медали «За отвагу».
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