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Штурмовик ВСУ запечатлел гибель напарника и свое ранение в бою за Новопрокоповку (18+)
Собственное ранение и гибель напарника запечатлел на экшн-камеру один из штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время боев за населенный пункт Новопрокоповка на Запорожском фронте. Примечательно, что российский дрон аэроразведки запечатлел данный момент с другого ракурса.
Обе записи были синхронизированы и опубликованы админами телеграм-канала RVvoenkor. На записи с беспилотника видно, как российский боец обходит двух солдат ВСУ занявших позицию на окраине села, а после этого ведет по ним огонь с близкого расстояния. Один из противников получает ранение, другой погибает на месте.
По данным авторов записи, заставший солдат ВСУ российский боец служит в 70-м полку 42 дивизии 58 армии ЮВО. Именно это подразделение удачно отразило накат украинских штурмовиков на данный населенный пункт. Из-за ненормативной лексики видео публикуем без звука, запись без цензуры доступна по ссылке.
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