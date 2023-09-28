Штурмовик ВСУ запечатлел гибель напарника и свое ранение в бою за Новопрокоповку (18+)

Собственное ранение и гибель напарника запечатлел на экшн-камеру один из штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время боев за населенный пункт Новопрокоповка на Запорожском фронте. Примечательно, что российский дрон аэроразведки запечатлел данный момент с другого ракурса.

Обе записи были синхронизированы и опубликованы админами телеграм-канала RVvoenkor. На записи с беспилотника видно, как российский боец обходит двух солдат ВСУ занявших позицию на окраине села, а после этого ведет по ним огонь с близкого расстояния. Один из противников получает ранение, другой погибает на месте.

По данным авторов записи, заставший солдат ВСУ российский боец служит в 70-м полку 42 дивизии 58 армии ЮВО. Именно это подразделение удачно отразило накат украинских штурмовиков на данный населенный пункт. Из-за ненормативной лексики видео публикуем без звука, запись без цензуры доступна по ссылке.