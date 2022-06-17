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Происшествия
17 июня 2022  11:01
Полина Шевчук

Штурмовик Су-25 потерпел крушение под Белгородом

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В Белгородской области упал военный штурмовой самолет Су-25, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Западный военный округ (ЗВО).
По данным агентства, крушение воздушного судна произошло во время учебно-тренировочного полета. Пилот успел катапультироваться.

Предварительно, причиной крушения могла стать техническая неисправность самолета. На месте падения работает комиссия ВКС России.

Штурмовик упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Пилота эвакуировали на аэродром.
 

#упал самолет #СУ-25
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