Штурмовик Су-25 потерпел крушение под Белгородом

В Белгородской области упал военный штурмовой самолет Су-25, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Западный военный округ (ЗВО).

По данным агентства, крушение воздушного судна произошло во время учебно-тренировочного полета. Пилот успел катапультироваться.

Предварительно, причиной крушения могла стать техническая неисправность самолета. На месте падения работает комиссия ВКС России.

Штурмовик упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Пилота эвакуировали на аэродром.

