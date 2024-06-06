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«Штурма — это отдельная жизнь»: боец СВО о прямых боях с противником
Боец спецоперации с позывным Мякиш из Нурлата. После окончания школы он служил в армии в городе Майкоп, в таллинско-артиллерийской бригаде. Мякиш занимался смешанными единоборствами на протяжении семи лет, однако на соревнованиях выступать не мог из-за проблем с ногами.
В мирной жизни занимался своим делом. У мужчины были проблемы со здоровьем, ему пришлось сделать операцию. После восстановления в августе прошлого года Мякиш подписал контракт с Минобороны. Несмотря на то, что Мякиш меньше года в СВО, он получил медаль «За отвагу» за проявленные боевые отличия и мужество в наступательных боях при освобождении Авдеевки.
«Как и у всех, в начале был некий ступор, непонимание того, что происходит. Даже несмотря на то, что ранее я изучал русско-украинский конфликт с 2014 года, — рассказал военный. — Придя в военкомат, познакомился с таким прекрасным человеком, как Лия Риязовна. Это наш куратор, она занимается контрактниками. Добрейшей души человек».
Ехать защищать Родину Мякиш решил не один. Вместе с ним пошли его брат и лучший друг. Их троих интересовала именно штурмовая бригада.
«Уходил я не один, уходил с братишкой и своим товарищем. Наше главное условие было, чтобы мы были втроем, не просто в батальоне, а именно в одной роте, в одном взводе. По возможности даже в одном отделении», — продолжает он рассказ.
«Штурма — это отдельная жизнь. Что в ней особенного? Это прямой стрелковый бой, — добавил он. — У украинцев есть такая знаменитая третья штурмовая. И так получилось, что у нас был именно с третьей штурмовой прямой стрелковый бой, из которого мы вышли победителями».
Мякиш вместе с остальными прошел месячную подготовку в Донецком направлении, после этого они перешли ленту. Самые запоминающиеся моменты – это именно первый бой, говорит Мякиш.
«Первые прилеты, первый стрелковый контакт, первый пораженный противник — все это откладывается в голове. А уже далее все происходит как работа. Как вы встаете на работу. Встал, умылся, пошел, штурманул», — поделился боец.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до одного миллиона рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее – по телефону 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Алины Камалиевой
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