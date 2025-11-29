Штурм Питера и история одного чак-чака: как «Ак Барс» побеждал безуглеводный СКА

«Ак Барс» одержал первую штурмовую победу в ноябре дома над СКА (5:2), сократив отставание от лидера «Востока» магнитогорского «Металлурга» до шести очков. В этом матче три шайбы из пяти на счету экс-питерцев. За счет чего казанцы исправляют свои недочеты и удастся ли им добиться идеальной игры в своем исполнении – в материале «ТИ-Спорта».





Разгромная победа «Ак Барса» с внушительным счетом над СКА

Разгромная победа «Ак Барса» над СКА (5:2) принесла татарстанцам еще два очка. Казанская команда наконец порадовала местных болельщиков разнообразием голевых моментов. Особенно с учетом, что ноябрьский календарь выдался для «барсов» непростым. Напомним, в трех из пяти домашних встреч «Ак Барс» уступил своим оппонентам. В матче против СКА подопечные Анвара Гатиятулина выдавали голы один краше другого.

Стоит отметить, что три шайбы из пяти забили игроки, которые когда-либо выступали или воспитывались в Санкт-Петербурге. Вот и Никита Дыняк, уроженец города на Неве, отметился второй шайбой в текущем чемпионате. Первую 28-летний форвард забил еще во второй гостевой встрече сезона против казахстанского «Барыса» 25 сентября. После матча с петербуржцами Никита признался журналистам в раздевалке, что у него спала гора с плеч из-за заброшенной шайбы за столь длительный безголевой период.

«Против СКА всегда матчи принципиальные. Я сам родом из Питера, так что меня тоже это в какой-то степени подстегивает», – поделился Дыняк.

Форвард «Ак Барса» показал Ларионову, кто такой Карпухин

В матче против СКА стоит отметить и Илью Карпухина, который после гола в ворота СКА демонстративно проехал мимо скамейки бывшей команды. Для него этот матч был не менее принципиальным, чем для Дыняка. Предыдущий сезон нападающий провел в составе питерской команды, но так и не закрепился в основном составе. Соглашение между сторонами было расторгнуто в августе.

Напомним ситуацию минувшего лета. На посту главного тренера СКА Романа Ротенберга сменил Игорь Ларионов. Илья Карпухин приехал на традиционные предсезонные сборы с командой и узнал, что его пропускная карта на базу СКА заблокирована. Так поступают со всеми бывшими игроками команды. Позднее Карпухину восстановили доступ на базу клуба – правда, со входа команды ВХЛ СКА-ВМФ. Позднее хоккеист признался, что ситуация была неприятная.

«Я первого августа приехал в Санкт-Петербург, но со мной никто не выходил на связь, ничего не объяснили, просто поставили перед фактом без объяснения причин, как будто в ночной клуб не пустили», – рассказал тогда Карпухин Sports.ru. На вопрос, почему так произошло, форвард ответил: «Спросите у Игоря Ларионова».

И Ларионова спросили летом во время предсезонного турнира Пучкова в Санкт-Петербурге, видит ли он в своем составе Карпухина, на что тот ответил: «Кого? У нас такого игрока нет. Его не было в составе с первого дня. Вопрос исчерпан». В Казани после матча с «Ак Барсом» наставник СКА Игорь Ларионов на вопрос об Илье Карпухине ответил, что не комментирует игроков соперника.

При этом у Карпухина с результативностью в «Ак Барсе» все в порядке. На сегодняшний день в активе защитника 13 (5 + 8) очков в 32 матчах при показателе «+6». Из экс-питерцев во встрече не отметился разве что Александр Барабанов. У 31-летнего форварда в этом сезоне пока не все стабильно с реализацией.

Очередное новое сочетание или Биро стоит готовиться на выход?

На послематчевой пресс-конференции татарстанские журналисты узнали, что наставнику СКА Игорю Ларионову не по вкусу традиционная татарская кухня. Всем известно, что 64-летний специалист приверженец здорового и правильного питания. Оказывается, он ни разу не пробовал чак-чак, но осведомлен, что там много сахара. Может быть, поэтому СКА в этом сезоне играет слишком пресно и идет лишь на восьмой строчке на «Западе»?

Анвар Гатиятулин после матча со СКА находился в весьма приподнятом и красноречивом настроении. Он отметил правильный настрой, хорошую подготовку и концентрацию своей команды в прошедшей встрече. Однако не обошлось без ложки дегтя в бочке меда.

На вопрос журналистов о двух пропущенных шайбах после ошибок на синей линии наставник татарстанцев лишь отметил, что идет процесс исправления этих недочетов. И, судя по интонации главного тренера «Ак Барса», без них не обойтись, так как пока не все идеально гладко в игре его подопечных. Вопрос в другом: возможно ли вообще татарстанцам достичь идеального уровня с такой игрой и с этим составом?

Бригада большинства в «Ак Барсе» в последнее время тоже претерпевает некоторые изменения и не имеет стабильности. В ответ на волнующий всех вопрос наставник казанцев дал представителям прессы неоднозначный совет.

«Не мне вас учить, как работать, но давайте пока не будем создавать лишнего ажиотажа вокруг бригады большинства», – ответил Гатиятулин.

Также накануне в состав «Ак Барса» вернулся Михаил Фисенко, пропустивший последний матч со «Спартаком» на выезде по более чем уважительной причине: у Михаила и его супруги Алены родилась дочка. В том матче место Фисенко в третьем звене занял Брендон Биро. Журналисты аккуратно подвели Анвара Гатиятулина к вопросу о позиции третьего центра. Так как в последнее время Биро получает все меньше игровой практики и вовсе выпадает из состава. А недавно в СМИ появился инсайд о том, что от 27-летнего канадца в «Ак Барсе» хотят избавиться. Конкретного ответа наставник казанцев избежал, ограничившись лишь общими фразами о том, что в Казани играют разными составами, в зависимости от соперника строятся новые сочетания, а у игроков появляются новые роли.

По итогам 32 встреч «Ак Барс» идет на второй строчке и отстает от лидера «Востока» магнитогорского «Металлурга» на 6 очков. Два ближайших матча «Ак Барс» проведет в рамках домашней серии. 20 ноября, в воскресенье, против «Шанхайских Драконов». Начало – в 17:00. 3 декабря, в среду, сыграют с «Трактором». Начало в 19:00.