Студотряды Татарстана занялись определением лучших по итогам 2024 года

Фото: пресс-служба студенческих отрядов РТ

В Торгово-промышленной палате РТ вчера и сегодня, 3 и 4 февраля, проходят очные защиты конкурса «Лучший студенческий трудовой отряд года Республики Татарстан». В этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок – в 25 номинациях на звание победителей претендуют 220 конкурсантов. Об этом сообщает пресс-служба студотрядов РТ.

Фото: пресс-служба студенческих отрядов РТ

«Студенческие отряды – это не просто движение с богатой историей, это мощная сила, формирующая будущее молодежной политики Республики Татарстан. За годы своего существования отряды доказали свою эффективность как инструмент профессионального становления, социального воспитания и активного гражданского участия молодежи. В 2024 году более 13,2 тыс. юношей и девушек получили ценный опыт трудоустройства через систему студенческих отрядов, и, что особенно важно, более половины из них освоили новую рабочую профессию, тем самым повышая свою конкурентоспособность на рынке труда», – отметила заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина.

«Мы гордимся тем, что студенческие отряды Татарстана второй год подряд подтверждают свой высокий уровень, становясь лучшими среди 84 регионов России. Однако мы не останавливаемся на достигнутом. Впереди у нас амбициозные планы на следующий год. Наша цель – не только сохранить динамику роста, но и расширить охват профориентационной работой, вовлекая в движение еще больше молодых людей. Мы стремимся к тому, чтобы каждый, кто ищет возможности для своего профессионального развития, нашел их в системе трудовых отрядов», – добавила она.

Фото: пресс-служба студенческих отрядов РТ

С 2016 года в День Российских студенческих отрядов объявляют победителей конкурса «Лучший СТО». В этом году лидеров движения определят в 8 личных и 17 командных номинациях. Это отряды различных направлений деятельности, штабы студенческих отрядов вузов, ссузов и муниципалитетов, руководители и PR-специалисты студенческих отрядов, а также образовательные организации, занимающиеся профобучением по рабочим специальностям. Реализация конкурса соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

«Год назад я сама была участником, с волнением готовила презентацию, тщательно прорабатывала выступление. Помню, как дрожали колени перед выходом на сцену и как сердце колотилось, пока отвечала на вопросы жюри. Это было настоящее испытание, но и невероятно захватывающий опыт. Победа в конкурсе стала для меня мощным толчком. Она дала мне уверенность в своих силах, открыла новые двери и помогла стремительно продвинуться в моей карьере в медиа. За этот год я смогла реализовать много интересных проектов, выросла профессионально, и сейчас я счастлива, что нахожусь здесь уже в роли организатора. Смотрю на новых участников с гордостью и легкой ностальгией. Вижу в их глазах и волнение, и азарт, и жажду победы. Это так знакомо! И я уверена, что кто-то из них совсем скоро тоже станет лучшим в регионе, получит свой шанс и добьется больших успехов. Пусть этот конкурс станет для них таким же важным этапом, каким был для меня», – заметила студентка Казанского энергоуниверситета Ангелина Дедюхина.

Фото: пресс-служба студенческих отрядов РТ

В прошлом году она стала «лучшим руководителем медиацентра» и уже летом возглавила команду медиа двух трудовых проектов, а с осени работает руководителем PR-отдела студотрядов Татарстана.

Торжественная церемония награждения пройдет 17 февраля, в преддверии Дня Российских студенческих отрядов, на базе театра «Созвездие-Йолдызлык».