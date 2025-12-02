Студотряды Татарстана взяли второе место на слете аграрных вузов

Фото: пресс-служба Студенческих отрядов Республики Татарстан

Итоги работы студенческих сельскохозяйственных отрядов подвели на Всероссийском слете студенческих сельскохозяйственных отрядов аграрных вузов России. Участниками прошедшего в Казани мероприятия стали 170 представителей Российских студенческих отрядов и сотрудников аграрных учебных заведений из 35 регионов страны, сообщает пресс-служба Студотрядов РТ.

«Привлечение студенческих сельскохозяйственных отрядов к работе на агрообъектах – это не просто сезонная помощь, а фундаментальный, стратегический вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны и развитие ее кадрового потенциала. В условиях стремительных темпов научно-технического прогресса и повсеместного внедрения цифровых и биотехнологических решений в АПК нам как никогда остро требуются молодые, высококвалифицированные кадры, способные работать с современным оборудованием и инновационными методами ведения хозяйства», – заявил директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместитель председателя набсовета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.

«Только в этом году более 18 тыс. студентов трудились в студенческих сельскохозяйственных отрядах, выполняя важные производственные задачи. Что особенно ценно, более 5 тыс. из них бесплатно прошли профессиональное обучение по 40 востребованным рабочим специальностям. Такой подход позволяет нам не только закрывать текущие потребности хозяйств, но и формировать долгосрочный кадровый резерв», – выразил уверенность он.

Участники слета посетили экскурсии по агробиотехнопарку Казанского государственного аграрного университета, Буинскому ветеринарному техникуму, ставшему в 2024 году победителем конкурса среди ссузов на лучшую практику организации деятельности студотрядов в системе профобразования (организованного Министерством просвещения РФ), а также по объектам одного из ведущих работодателей для сельскохозяйственных отрядов Татарстана – ООО «Авангард» и других предприятий.

Для гостей подготовили выставку о результатах работы сельскохозяйственного направления РСО и студотрядов Татарстана, деятельности партнеров и работодателей. Работа студотрядов в республике координируется Министерством по делам молодежи РТ в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».

Генеральный директор Ассоциации образовательных учреждений АПК и рыболовства Виктор Бердышев поблагодарил студотряды за огромный труд на полях, фермах и других объектах сферы сельского хозяйства.

«Только студентами Казанского государственного аграрного университета за этот сезон обработано 118 тыс. тонн зерна. Сегодня здесь собрались те, кто ведет наше студенчество вперед – к технологическому прогрессу и реализации наших целей», – добавил он.

На слете были названы победителей конкурса «Лучшее высшее учебное заведение, организующее работу студенческих отрядов». Второе место взял Казанский государственный аграрный университет. А второе место среди лучших работодателей заняла холдинговая компания «Ак Барс». Также КГАУ оказался удостоен пяти наград за развитие работы студотрядов в разных отраслях сельского хозяйства и творческих номинациях.

«У сельскохозяйственной отрасли экономики на сегодняшний день стоит несколько приоритетных задач – это и внедрение искусственного интеллекта, и разработка передовых технологий, и селекционная работа. Это то, с чем предстоит работать молодежи. И особенно ценно, что в составе студотрядов молодые люди получают практический опыт еще во время обучения, что существенно увеличивает их конкурентоспособность на рынке труда», – отметил первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РТ Артур Николаев.

Студенческие сельскохозяйственные отряды – одно из старейших направлений деятельности РСО, направленное на подготовку кадров для агропромышленного комплекса. Этим летом на крупнейших предприятиях страны в составе всероссийских, межрегиональных трудовых проектов, а также на объектах регионального значения работали более 18 тыс. студентов-аграриев. С мая по октябрь в стране реализовали четыре всероссийских, три окружных и свыше 20 межрегиональных проектов по сельскохозяйственному направлению. Более 5 тыс. студентов были трудоустроены в составе путинных отрядов на рыбоперерабатывающих заводах Камчатского, Хабаровского, Приморского края, Сахалинской области и Чукотского автономного округа.