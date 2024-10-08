Студотряды Татарстана стали героями документального фильма РСО и Общества «Знание»

В год своего 65-летия Российские студенческие отряды совместно с Российским обществом «Знание» готовят к выходу документальный фильм «Путь к изменениям». В съемках уже приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, а также первый заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике Михаил Киселёв.

Как сообщает пресс-служба студотрядов РТ, основная цель фильма — показать многообразие и масштаб деятельности Российских студенческих отрядов и трудового движения. Премьерный фильм соберет истории ветеранов движения студенческих отрядов, государственных деятелей и руководителей госкорпораций.

«Более 20 млн человек, участвуя в студенческих отрядах, сформировали существенную часть истории нашей страны. В этот 65-летний юбилей движения вместе с Обществом «Знание» мы сняли большой документальный фильм, в котором хотим не только сохранить наследие уникального феномена, но и показать судьбы разных поколений, на которые оказали влияние студенческие отряды. За свою историю движение обрело крепкие традиции, которые проверялись временем, сменой политических и экономических устоев. При этом в фильме мы увидим, как изначально заложенные в трудовом движении смыслы переформатировались в ценностные ориентиры для нескольких поколений молодых людей», - сказал Киселёв.

В фильме ярко представлены достижения студенческих отрядов Республики Татарстан. В кадре окажутся три всероссийских трудовых проекта, реализованных в республике этим летом: работа производственных отрядов на заводах КАМАЗа, первый в стране проект для подростков на Алабуге и работа медиков из России, Беларуси и Киргизии в фельдшерско-акушерских пунктах Лениногорского района.

Одним из главных героев фильма стал Рахим Ахунов из Казанского энергоуниверситета. Этим летом молодой человек в составе энергетического отряда «Заряд» строил патриотический центр на территории Брестской крепости.

«Это было лето, которое изменило меня. Я стал частью чего-то большего, чем просто стройка. Мы строили не просто здание, мы возводили символ патриотизма, дух Брестской крепости пропитывал каждый кирпич. Работать на таком объекте – это особая честь. И теперь, когда я вижу себя в фильме, среди известных людей, я понимаю, что это не просто фильм, это история, которая заставляет меня стремиться к высоким результатам в жизни. Я хочу быть достойным того духа патриотизма, которым было пропитано мое лето», - рассказывает юноша. По итогам трудового семестра отряд Рахима стал лучшим российским отрядом на стройке.

Премьера фильма «Путь к изменениям» состоится 23 ноября в Москве. Показ пройдет в рамках мероприятий Всероссийского слёта студенческих отрядов. После официального премьерного показа документальный фильм РСО и Общества «Знание» будет размещен на цифровых площадках более 300 вузов страны и в социальных сетях. Помимо этого, «Путь к изменениям» покажут на федеральных и региональных телеканалах и в онлайн-кинотеатрах.

16 февраля 2024 года в рамках Всероссийского карьерного форума «Труд Крут» в Москве подписано Соглашение о сотрудничестве Российских студенческих отрядов с ПАО «КАМАЗ» и соглашение об открытии Зонального штаба студенческих отрядов на базе предприятия.

В 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие начала современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят свыше 1 миллиона человек. Завершится год Всероссийским слетом, который пройдет осенью в Москве и соберет более 12 500 участников движения.

За 65 лет существования движения школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. Это студенты и школьники, которые получили свой первый трудовой опыт, приобрели новые знакомства и сделали значимый вклад в развитие страны.

Фото: пресс-служба студенческих отрядов Республики Татарстан