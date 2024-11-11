Студотряды Татарстана признали лучшими в ПФО

Фото: студенческие отряды РТ

На минувших выходных в Уфе прошел Слёт студенческих отрядов ПФО «Время объединяться и развиваться». Участниками мероприятия стали порядка 1 тысячи активистов Российских студенческих отрядов, представителей движения, партнеров и работодателей.

«Подобные слеты – это не просто традиционное подведение итогов года. Это наглядный пример того, как в студенческих отрядах молодой человек может найти всё, что ему важно для личного и профессионального роста. В студенческих отрядах Приволжского федерального округа в 2024 году было трудоустроено более 45 000 студентов и школьников. Более 15 000 из них для подготовки к работе бесплатно получили новую рабочую профессию, что часто становится первым шагом на пути к самостоятельной жизни и карьере. У ребят есть возможность показать уровень профессионального мастерства, раскрыть творческие таланты, проверить силы в спорте. Здесь не только формируется трудовая этика, но и развиваются навыки, которые имеют большое значение в будущем, такие как ответственность, командная работа и лидерские качества», – рассказал директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, член Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.

На слёте подвели итоги конкурса на лучший отряд и лучший штаб студенческих отрядов ПФО. Обладателями третьего места стали штаб студенческих отрядов «Тесла» и строительный отряд «Исида» из Казанского энергетического университета.

Студенты из РТ стали участниками конкурсов профессионального мастерства по семи направлениям деятельности студотрядов и соревнований среди медиа-руководителей движения. Абсолютными победителями среди пресс-служб стали Дарья Зарвигорова из КГАВМ и Диана Шакирова из КазГИК. Также ребята из Татарстана привезли со слета награды за второе место в направлении «ветеринария», и третьи среди вожатых, медиков и механизаторов.

«Я училась на режиссера, и работа в медиа для меня – это не просто хобби, это призвание. Мне очень хочется, чтобы о достижениях наших ребят узнало как можно больше людей, чтобы они, видя себя в моих работах, гордились собой, своим трудом, своими отрядами. Когда я смотрю на их старания и достижения, мне хочется запечатлеть каждое мгновение, чтобы они могли видеть себя в моих работах. В этом году я впервые участвовала в конкурсе профессионального мастерства. Честно, волновалась очень! Мы с напарницей вложили в это много усилий и душу и были счастливы получить награду! Победа стала для нас не только признанием нашего труда, но и настоящим стимулом двигаться дальше и развиваться» – поделилась Диана Шакирова.

Девушка работает в педагогических отрядах уже четыре года, разрабатывает выставку «Человек труда» и мечтает создать студенческий отряд фотографов.

Одним из самых масштабных и долгожданных конкурсов стал фестиваль отрядного юмора «СО.смехом». Команда студотрядов Татарстана «Сборная РСО» заняла по итогам фестиваля третье место. Также для ребят провели бал студенческих отрядов, фестиваль семей студенческих отрядов, трек ветеранов движения студенческих отрядов ПФО и множество интерактивных площадок.

В 2025 году юбилейный слёт студенческих отрядов ПФО традиционно пройдет в Казани и объединит более 1 тысячи представителей движения.

В 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят свыше 1 миллиона человек. Завершится год Всероссийским слетом, который пройдет осенью в Москве и соберет более 12 500 участников движения.

За 65 лет существования движения школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. Это студенты и школьники, которые получили свой первый трудовой опыт, приобрели новые знакомства и сделали значимый вклад в развитие страны.