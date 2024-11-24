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Студотряды Татарстана признали лучшими по взаимодействию со СМИ в России
Студенческие отряды Татарстана признаны лучшим сообществом по взаимодействию со средствами массовой информации. Решение было принято на Всероссийском слете студотрядов, рассказали в Минмолодежи РТ.
Отмечается, что татарстанцы получили возможность пройти стажировку в ТАСС. Сертификат им вручил генеральный директор агентства Андрей Кондрашов.
В миниестерстве отметили, что представители республики получают это звание второй год подряд.
Ранее «Татар-информ» сообщил, что два заместителей гендиректора КАМАЗа, курирующие работу студенческого отряда предприятия, были удостоены благодарственных писем. Награду на всероссийском слете им вручила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Юбилейный съезд в Москве посвящен 65-летию движения студенческих отрядов и 20-летию создания Российских студенческих отрядов. На него съехались 5,5 тыс. участников изо всех регионов страны.
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