Студотряды Татарстана признали лучшими по взаимодействию со СМИ в России

Студенческие отряды Татарстана признаны лучшим сообществом по взаимодействию со средствами массовой информации. Решение было принято на Всероссийском слете студотрядов, рассказали в Минмолодежи РТ.

Отмечается, что татарстанцы получили возможность пройти стажировку в ТАСС. Сертификат им вручил генеральный директор агентства Андрей Кондрашов.

В миниестерстве отметили, что представители республики получают это звание второй год подряд.

Ранее «Татар-информ» сообщил, что два заместителей гендиректора КАМАЗа, курирующие работу студенческого отряда предприятия, были удостоены благодарственных писем. Награду на всероссийском слете им вручила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Юбилейный съезд в Москве посвящен 65-летию движения студенческих отрядов и 20-летию создания Российских студенческих отрядов. На него съехались 5,5 тыс. участников изо всех регионов страны.