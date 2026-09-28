Студотряды Татарстана привезли победы со Всероссийского слета подростков в Уфе

В Уфе подведены итоги Всероссийского слета трудовых отрядов подростков Российских студенческих отрядов. Третье место по итогам работы в Дирекции железнодорожных вокзалов в сезоне 2026 занял трудовой отряд подростков «Магистраль» из Казани, сообщает пресс-служба студотрядов Татарстана.

Сезон прошел в рамках Всероссийского трудового проекта «Путевая звезда», который Российские студенческие отряды реализуют совместно с ОАО «РЖД» с 2023 года. В нем приняли участие более 600 подростков из 46 регионов России.

Участники «Путевой звезды» работали дежурными по залу железнодорожного вокзала: помогали пассажирам ориентироваться на территории вокзальных комплексов, консультировали по вопросам навигации, подсказывали расположение необходимых объектов и помогали создавать комфортные условия для гостей.

Работа проходила в период интенсивных летних пассажирских перевозок, что дало подросткам возможность получить первый официальный трудовой опыт в одной из крупнейших компаний страны.

«Трудоустройство несовершеннолетних – одно из приоритетных направлений нашей работы, и мы видим огромное желание подростков трудиться, получать первый профессиональный опыт и зарабатывать. Для многих ребят участие в трудовых отрядах становится первым шагом в построении карьерной траектории: они пробуют себя в реальных профессиях, знакомятся с работой крупных компаний и понимают, какое направление им интересно. Победы наших ребят на всероссийском уровне – это подтверждение того, что мы создаем для подростков правильные условия для развития», – рассказал директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.

Студотряды Татарстана отлично показали себя и в конкурсной программе слета. В грантовом конкурсе Росмолодежи из четырех победителей двое представляют Татарстан – в республику на реализацию проектов суммарно привлечено более 700 тысяч рублей. Победу одержали Ралина Газетдинова из Казани с проектом на Всероссийском производственном форуме «Молодость – карьера, предприятие» и Малика Шайхутдинова из Нижнекамска с проектом в рамках образовательного проекта «Высота». Еще одна представительница республики – школьница из Казани Камилла Фатыхова – заняла второе место среди юных блогеров Российских студенческих отрядов.

Трудоустройство несовершеннолетних в составе студенческих отрядов – одно из приоритетных направлений движения. Школьники и студенты колледжей получают возможность официально работать в период каникул, осваивать первые профессиональные навыки и пробовать себя в реальных производственных условиях. Для многих из них это становится первым шагом в профессиональной деятельности и помогает определиться с дальнейшей образовательной и карьерной траекторией.

Деятельность студенческих отрядов Татарстана координируется Министерством по делам молодежи в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».