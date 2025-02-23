Студотряды Татарстана представили лучшие практики патриотического воспитания

В преддверии Дня защитника Отечества в Международном выставочном комплексе «Казань Экспо» развернулась масштабная военно-патриотическая выставка, организованная Министерством по делам молодежи РТ. Активисты студенческих отрядов Татарстана представили на ней достижения в сфере патриотического воспитания.

«Патриотическое воспитание – это основа формирования сильной и процветающей России, и студенческие отряды Татарстана играют в этом процессе ключевую роль. Мы убеждены, что истинный патриотизм рождается не только из слов, но и из созидательного труда, из осознания своей причастности к развитию и процветанию своей страны. Невозможно не любить Родину, строя дома и атомные станции, воспитывая детей и заботясь о здоровье граждан, собирая урожай и организовывая отдых на российских курортах, развивая промышленность. В Год защитника Отечества мы уделяем особое внимание подвигам наших героев, что находит отражение как в творчестве участников студотрядов, так и в конкретных делах. Патриотическая акция «Снежный десант РСО», в рамках которой наши ребята оказывают всестороннюю помощь ветеранам Великой Отечественной войны и семьям участников специальной военной операции, проводят патриотические занятия со школьниками и участвуют в формировании гуманитарного груза для поддержки наших военнослужащих, является ярким примером того, как студенческие отряды вносят свой вклад в патриотическое воспитание и укрепление единства нашего общества», – отметил директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, член наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.

В рамках выставки студотряды представили итоги деятельности патриотической акции «Снежный десант РСО. Десант Победы». С 2019 года ее участниками стали более 110 татарстанских ребят. За 61 выезд молодые люди охватили помощью более 21 тыс. человек в 32 муниципальных районах республики. Этой зимой в «десант» выезжает еще 28 отрядов. Ребята помогают по дому ветеранам войны и семьям бойцов СВО, очищают от снега памятники, проводят патриотические занятия для школьников и ставят концерты для населения. А еще активно участвуют в подготовке и формировании гуманитарных грузов в зону СВО: плетут сети и делают окопные свечи, готовят для бойцов лапшу, вместе с младшеклассниками своими руками делают памятные подарки.

Также для гостей выставки выступил хор студенческих отрядов Татарстана. Молодые люди исполнили авторскую композицию о неизвестном солдате и песню «Русь моя».

«Нашему хору чуть меньше года, но за это время мы уже успели выступить на нескольких значимых для нашей республики событиях. Подбираем репертуар, основываясь на главных ориентирах современной молодежи: семейных ценностях, трудовой деятельности, уважении к подвигам героев нашей страны и, конечно, любви к Родине», – поделилась художественный руководитель студотрядов Татарстана София Тронина.

Деятельность студенческих отрядов Татарстана соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

Российские студенческие отряды – крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны.