Студотряды Татарстана посетят 17 районов республики со «Снежным десантом»

В Татарстане стартовала Всероссийская акция «Снежный десант РСО. Десант Победы». До конца февраля более 320 участников студенческих отрядов посетят малонаселенные пункты в 17 муниципальных районах РТ, чтобы оказывать бытовую помощь пенсионерам и заниматься профориентацией школьников, сообщает пресс-служба студотрядов республики.

«В Год защитника Отечества реализация Всероссийской патриотической акции приобретает особое значение, подчеркивая важность патриотического воспитания нашей молодежи. Российские студенческие отряды на протяжении всего года будут активно участвовать в знаковых событиях: от патриотических акций и шефской помощи ветеранам до восстановления памятников и проведения творческих мероприятий. Это не просто помощь нуждающимся, это возможность для ребят в учебный период направить свою энергию в нужное русло – на совершение добрых дел, осознавая свою причастность к судьбе страны. В ближайшие полтора месяца оказывать помощь в малонаселенных пунктах поедут более 320 ребят – это 17 районов, почти половина Татарстана. Студенческие отряды Татарстана ежегодно обеспечивают трудовой занятостью более 13 тысяч человек, но не менее важно, что они служат платформой для формирования активной гражданской позиции и духовно-нравственных ценностей», – рассказал директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, член Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.

Фото: © пресс-служба студотрядов РТ

Этой зимой акция началась с Дрожжановского района, в состав отряда «Белые медведи» вошли 16 ребят из Казани, Буинска и Дрожжаного. Все они летом работают в составе сельскохозяйственных отрядов, поэтому и выезд решили сделать профильным – проводили для старшеклассников сельских школ мастер-классы по выращиванию сельскохозяйственных культур и уходу за крупным рогатым скотом. А для младших классов был организован творческий мастер-класс по изготовлению памятных медалей из картона и пластилина. Работы детей будут отправлены с гуманитарным грузом бойцам СВО.

«Приезжать каждый день в новые деревни, чтобы помочь пожилым людям, – это, наверное, одно из самых ценных дел, которые я совершал за последнее время. Мы не только очищаем дворы от снега, но и стараемся подарить бабушкам и дедушкам тепло нашего общения, нашей заботы, которой им так часто не хватает. Видеть их улыбки, слышать их истории – это бесценно. А еще я рад, что мы можем показать местным школьникам, что сельское хозяйство может быть современным и интересным, благодаря новым технологиям. Для меня лично студенческие отряды – это не просто про работу, это возможность наполнить свою студенческую жизнь новыми смыслами: путешествовать, заниматься творчеством и, самое главное, помогать тем, кто в этом действительно нуждается. Здорово, что мы можем показывать это молодежи на своем примере», – рассказал Данила Багурин, руководитель сельскохозяйственного направления студотрядов Татарстана, студент Казанского аграрного университета. В «десанты» парень ездит с 2021 года и четвертую поездку мечтал провести именно с акцентом на популяризацию сельского хозяйства.

Фото: © пресс-служба студотрядов РТ

В 2025 году участниками Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО. Десант Победы» станут более 20 тыс. представителей Российских студотрядов из 85 регионов России. Реализация акции соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО» уже 56 лет находит отклик у современной молодежи. В 1969 году студенты Алтайского края зародили традиции и уставы добровольчества и взаимопомощи. Молодежная добровольческая акция включает в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие потенциала, патриотического воспитания, формирование ценностей здорового образа жизни и содействие трудоустройству молодежи.

Фото: © пресс-служба студотрядов РТ

Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны.